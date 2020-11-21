ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Польщі розгорнули передове командування п'ятого Корпусу сухопутних сил США

Познань, Субота 21 листопада 2020 13:19
У Польщі розгорнули передове командування п'ятого Корпусу сухопутних сил США
Фото: американські військові (fortcarsonmountaineer.com)
Автор: РБК-Україна

На заході Польщі в місті Познань офіційно розпочало свою діяльність командування п'ятого Корпусу сухопутних сил Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Польське радіо".

В офіційній церемонії відкриття штабу корпусу в Польщі \взяли участь міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, посол США в Польщі Джорджет Мосбахер, а також заступник командира 5-го корпусу дивізійний генерал Терренс Маккенрик,

Згідно з польсько-американською угодою, яку підписали президенти Польщі та США Анджей Дуда і Дональд Трамп, командування п'ятого Корпусу підлягати американські війська розміщено на східному фланзі НАТО

Наголошується, що Командування Корпусу сухопутних сил США в Познані буде єдиною структурою такого рангу на території всієї Європи. Його основним завданням буде координація дій і нагляд за сухопутними силами Сполучених Штатів, планування і синхронізація співпраці американських військ з військами країн-членів НАТО.

Нагадаємо, 10 листопада Анджей Дуда ратифікував військову угоду з США, згідно з яким на території Польщі будуть дислоковані одна тисяча американських військових.

Крім того, Польща і США узгодили розміщення додаткового американського військового контингенту на польській території в кінці липня. Угода була підписана в середині серпня.

Раніше повідомлялося, що частина американських військових з Німеччини перекинуть в Польщу для стримування Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиПольшавійськові

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся