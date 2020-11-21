У Польщі розгорнули передове командування п'ятого Корпусу сухопутних сил США

Фото: американські військові (fortcarsonmountaineer.com)

На заході Польщі в місті Познань офіційно розпочало свою діяльність командування п'ятого Корпусу сухопутних сил Сполучених Штатів.

Про це повідомляє "Польське радіо".

В офіційній церемонії відкриття штабу корпусу в Польщі \взяли участь міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, посол США в Польщі Джорджет Мосбахер, а також заступник командира 5-го корпусу дивізійний генерал Терренс Маккенрик,

Згідно з польсько-американською угодою, яку підписали президенти Польщі та США Анджей Дуда і Дональд Трамп, командування п'ятого Корпусу підлягати американські війська розміщено на східному фланзі НАТО

Наголошується, що Командування Корпусу сухопутних сил США в Познані буде єдиною структурою такого рангу на території всієї Європи. Його основним завданням буде координація дій і нагляд за сухопутними силами Сполучених Штатів, планування і синхронізація співпраці американських військ з військами країн-членів НАТО.

Нагадаємо, 10 листопада Анджей Дуда ратифікував військову угоду з США, згідно з яким на території Польщі будуть дислоковані одна тисяча американських військових.

Крім того, Польща і США узгодили розміщення додаткового американського військового контингенту на польській території в кінці липня. Угода була підписана в середині серпня.

Раніше повідомлялося, що частина американських військових з Німеччини перекинуть в Польщу для стримування Росії.