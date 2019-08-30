ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Польщі розповіли, коли Трамп зможе відвідати Варшаву

Новини » Політика    30.08.2019 - 03:38
У Польщі розповіли, коли Трамп зможе відвідати Варшаву
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США вибачився перед головою Польщі через скасування візиту

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує відвідати Польщу в найближчі місяці. Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Зі слів представника канцелярії польського президента, Трамп сам зателефонував Анджею Дуді з вибаченнями.

"Трамп особисто зателефонував президенту Дуді та вибачився за ситуацію зі скасуванням його візиту до Варшави через ураган, який, як очікується, обрушиться на південні штати в ці вихідні. Трамп вирішив, що не може заишити США", - повідомив Щерський.

Дональд Трамп мав відвідати Польщу з 31 серпня по 2 вересня для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. В ці дні у Варшаві мала відбутися його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі через ураган "Доріан", який наближається до Флориди, у зв'язку з чим переноситься його перша зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Трамп скоротив візит до Польщі Трамп та Зеленський зустрінуться у Варшаві
Новини України ПольшавизитДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся