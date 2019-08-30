У Польщі розповіли, коли Трамп зможе відвідати Варшаву

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США вибачився перед головою Польщі через скасування візиту

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує відвідати Польщу в найближчі місяці. Про це заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Зі слів представника канцелярії польського президента, Трамп сам зателефонував Анджею Дуді з вибаченнями.

"Трамп особисто зателефонував президенту Дуді та вибачився за ситуацію зі скасуванням його візиту до Варшави через ураган, який, як очікується, обрушиться на південні штати в ці вихідні. Трамп вирішив, що не може заишити США", - повідомив Щерський.

Дональд Трамп мав відвідати Польщу з 31 серпня по 2 вересня для участі в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни. В ці дні у Варшаві мала відбутися його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував запланований візит до Польщі через ураган "Доріан", який наближається до Флориди, у зв'язку з чим переноситься його перша зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.