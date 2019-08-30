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В Польше рассказали, когда Трамп сможет посетить Варшаву

Новости » Политика    30.08.2019 - 03:38
В Польше рассказали, когда Трамп сможет посетить Варшаву
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Президент США извинился перед главой Польши из-за отмены визита

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует посетить Польшу в ближайшие месяцы. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

По словам представителя канцелярии польского президента, Трамп сам позвонил Анджею Дуды с извинениями.

"Трамп лично позвонил президенту Дуде и извинился за ситуацию с отменой его визита в Варшаву из-за урагана, который, как ожидается, обрушится на южные штаты в эти выходные. Трамп решил, что не может покинуть США", - сообщил Щерский.

Дональд Трамп должен был посетить Польшу с 31 августа по 2 сентября для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В эти дни в Варшаве должна была состояться его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу из-за урагана "Дориан", который приближается ко Флориде, в связи с чем переносится его первая встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трамп сократил визит в Польшу Трамп и Зеленский встретятся в Варшаве
Новости Украины ПольшавизитДональд Трамп
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