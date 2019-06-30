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У Польщі розкрили деталі нової міграційної політики

Новини » Політика    30.06.2019 - 15:58
У Польщі розкрили деталі нової міграційної політики
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Польща планує зосередитися на пошуку робочої сили

Міністерство внутрішніх справ Польщі запропонувало змінити міграційну політику країни для вирішення проблем на ринку праці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, в новому документі щодо міграційної політики МВС Польщі пропонує зосередитися на проблемах польського ринку праці, оскільки "у майбутньому країні знадобиться значне збільшення пропозиції робочої сили".

Зазначається, що основною метою нової міграційної політики є відповідь на потреби економічної політики під час пошуку закордонних працівників з відповідними компетенціями для наповнення людського ресурсу на ринку праці. Також в документі пропонується посилити деякі механізми для збільшення державної безпеки, зокрема, у протидії та боротьбі з незаконною міграцією.

Новий документ щодо міграційної політики повинен затвердити уряд Польщі. Планується, що він оновлюватиметься кожні 3 роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує посилити міграційну політику країни. Трамп доручив своїм радникам взяти безпосередню участь у посиленні імміграційної політики, щоб уповільнити зростання числа сімей, які незаконно перетинають південний кордон.

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