В Польше раскрыли детали новой миграционной политики

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Польша планирует сосредоточиться на поиске рабочей силы

Министерство внутренних дел Польши предложило изменить миграционную политику страны для решения проблем на рынке труда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщается, в новом документе о миграционной политике МВД Польши предлагает сосредоточиться на проблемах польского рынка труда, поскольку "в будущем стране понадобится значительное увеличение предложения рабочей силы".

Отмечается, что основной целью новой миграционной политики является ответ на потребности экономической политики во время поиска иностранных работников с соответствующими компетенциями для наполнения человеческого ресурса на рынке труда. Также в документе предлагается усилить некоторые механизмы для увеличения государственной безопасности, в частности, в противодействии и борьбе с незаконной миграцией.

Новый документ о миграционной политике должно утвердить правительство Польши. Планируется, что он будет обновляться каждые 3 года.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует ужесточить миграционную политику страны. Трамп поручил своим советникам принять непосредственное участие в ужесточении иммиграционной политики, чтобы замедлить рост числа семей, которые незаконно пересекают южную границу.