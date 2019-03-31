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В окупованому Криму опитують громадян з приводу виборів

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 14:32
В окупованому Криму опитують громадян з приводу виборів
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Люди приховують те, що вони їдуть голосувати

Представники окупаційної влади Криму здійснюють опитування громадян на предмет виборів президента України на адмінмежі. Про це на брифінгу в МВС повідомив речник ДПСУ Олег Слободян.

Він повідомив, що люди приховують те, що вони їдуть голосувати.

"Наразі всі підрозділи працюють в штатному режимі. Понад 7 тисяч осіб особового складу та ще тисяча осіб підсилення вийшли на охорону. Якщо говорити про зону ООС - там зниження торгово-транспортного та пасажирського потоку. Вони (представники окупаційної влади, - ред.) здійснюють опитування громадян з приводу того, чи їде хтось голосувати. Люди переважно приховують те, що вони їдуть голосувати", - розказав Слободян.

Він зазначив, що на адмінмежі з Кримом не зафіксовано збільшення пасажиропотоку.

"Загалом ситуація спокійна. Щодо адмінмежі з Кримом - там також немає збільшення пасажиро-транспортного потоку. Представники окупанта на території АРК опитують громадян про вибори та виборчий процес", - додав він.

Нагадаємо, що за даними Центральної виборчої комісії, станом на 11:00 неділі, 31 березня, явка виборців склала 16,61%

Раніше голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомляла, що на виборах 2019 можуть проголосувати більше 26,6 млн українців.

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