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У Польщі прогнозують поразку діючого президента на виборах

Новини » Політика     05.07.2020 - 18:37
У Польщі прогнозують поразку діючого президента на виборах
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)

Мер Варшави поки отримує мінімальну перевагу

Діючий президент Польщі Анджей Дуда може програти у другому турі президентських виборів. За останніми опитуваннями, Дуда програє з мінімальним відривом меру Варшави Рафалу Тшасковському.

Про це повідомляє польське агентство RMF24.

За даними опитування IBRiS для порталу WP, підтримати мера Варшави у другому турі виборів готові 47,2% респондентів, тоді як за діючого президента будуть голосувати 45,9% опитаних.

У порівнянні з попереднім опитуванням, Тшасковський втратив 0,9 пункту, а підтримка Дуди зросла на 0,3.

Участь у другому турі голосування мають намір взяти 65,4% респондентів, що на 3,4% більше у порівнянні з попереднім опитуванням. При цьому 6,9% опитаних ще не визначилися, чи будуть брати участь у голосуванні.

Нагадаємо, 28 червня у Польщі відбувся перший тур виборів президента країни.

Перемогу в першому турі отримав діючий президент Дуда.

Вибори президента Польщі повинні були пройти ще 10 травня, але їх перенесли через пандемію коронавірусу.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Польшапрезидентські вибориАнджей Дуда
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