В Польше прогнозируют поражение действующего президента на выборах

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)

Мэр Варшавы пока получает минимальное преимущество

Действующий президент Польши Анджей Дуда может проиграть во втором туре президентских выборов. По последним опросам, Дуда проигрывает с минимальным отрывом мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому.

Об этом сообщает польское агентство RMF24.

По данным опроса IBRiS для портала WP, поддержать мэра Варшавы во втором туре выборов готовы 47,2% респондентов, тогда как за действующего президента будут голосовать 45,9% опрошенных.

По сравнению с предыдущим опросом, Тшасковський потерял 0,9 пункта, а поддержка Дуды выросла на 0,3.

Участие во втором туре голосования намерены взять 65,4% респондентов, что на 3,4% больше по сравнению с предыдущим опросом. При этом 6,9% опрошенных еще не определились, будут ли участвовать в голосовании.

Напомним, 28 июня в Польше состоялся первый тур выборов президента страны.

Победу в первом туре одержал действующий президент Дуда.

Выборы президента Польши должны были пройти еще 10 мая, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Дмитрий Левицкий