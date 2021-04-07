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У Польщі продовжили жорсткий карантин

Новость на русском → Варшава, Середа 07 квітня 2021 14:19
У Польщі продовжили жорсткий карантин Фото: Адам Недзельський оголосив про продовження карантину в Польщі (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі прийняв рішення продовжити чинні в країні карантинні обмеження на дев'ять днів. Таким чином, карантин буде діяти щонайменше до 18 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польща Адам Недзельський, передає RMF24.

"Ми вирішили, що діють обмеження будуть продовжені на термін трохи більше ніж тиждень. Трохи, тому що ми хочемо, щоб це був період, що включає також наступні вихідні. Це додаткова міра безпека буде діяти до 18 квітня. Тоді ми приймемо інше рішення, що робити далі", - заявив він.

За словами міністра, наступного тижня статистикою вже мають відбитися наслідки святкування Великодня.

Адам Недзельський наголосив, що зараз в країні домінуючим став "британський" штам коронавірусу, і є окремі підозри на "південноафриканський" і "бразильський" штами.

Так, до 18 квітня в Польщі будуть закриті готелі, торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти та казино.

Також буде діяти заборона на роботу дитсадків і перукарень, великих магазинів меблів і будматеріалів.

Нагадаємо, 25 березня уряд Польщі прийняв рішення ввести додаткові обмеження. У Польщі заборонили роботу меблевих і будівельних магазинів. При цьому в торгових точках обмежили допустима кількість покупців на 100 квадратних метрів. У великих магазинах це буде один чоловік на кожні 20 квадратних метрів.

Крім того, 17 березня уряд Польщі вирішив знову ввести локдаун по всій країні. З 20 березня залишаються закритими театри, торгові центри, кінотеатри, готелі, басейни, та різні спортивні установи. Школи повинні повернутися на дистанційне навчання не раніше 9 квітня.

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