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У Польщі скасовують масовий режим на вулиці

Автор: Анастасія Рокитна

Влада Польщі прийняла рішення скасувати масовий режим на вулиці. Рішення набирає чинності з 15 травня.

Про це повідомляє польське видання Wydarzenia.

Маски можна не носити:

  • на вулиці за умови дотримання соціальної дистанції 1,5 м,
  • молодятам в РАГСі під час весільної церемонії.

Надягати маску як і раніше треба:

  • у приміщенні,
  • в транспорті,
  • на кладовищах,
  • на парковках,
  • на бульварах.

Повсюдний масочний режим був введений в Польщі на тлі другої хвилі епідемії 10 жовтня минулого року. Протягом восьми місяців без маски можна було перебувати тільки вдома, в особистому автомобілі, в лісі і парках.

Нагадавши, у Польщі виявили перші випадки бразильського варіанту COVID.

Раніше повідомлялося, що Польща знову відкрила торгові центри, що знаменує початок поступового розморожування економіки.

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