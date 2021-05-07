В Польше отменяют массочный режим на улице

Власти Польши приняли решение отменить массочный режим на улице. Решение вступает в силу с 15 мая.
Об этом сообщает польское издание Wydarzenia.
Маски можно не носить:
Надевать маску по-прежнему следует:
Повсеместный масочный режим был введен в Польше на фоне второй волны эпидемии 10 октября прошлого года. На протяжении восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках.
Напомним, в Польше выявили первые случаи бразильского варианта COVID.
Ранее сообщалось, что Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики.