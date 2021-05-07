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В Польше отменяют массочный режим на улице

Автор: Анастасия Рокитна

Власти Польши приняли решение отменить массочный режим на улице. Решение вступает в силу с 15 мая.

Об этом сообщает польское издание Wydarzenia.

Маски можно не носить:

  • на улице при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м,
  • молодоженам в ЗАГСе во время свадебной церемонии.

Надевать маску по-прежнему следует:

  • в помещении,
  • в транспорте,
  • на кладбищах,
  • на парковках,
  • на бульварах.

Повсеместный масочный режим был введен в Польше на фоне второй волны эпидемии 10 октября прошлого года. На протяжении восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках.

Напомним, в Польше выявили первые случаи бразильского варианта COVID.

Ранее сообщалось, что Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики.

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