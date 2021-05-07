У Польщі скасовують масовий режим на вулиці
Фото: у Польщі скасовують масовий режим на вулиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Влада Польщі прийняла рішення скасувати масовий режим на вулиці. Рішення набирає чинності з 15 травня.
Маски можна не носити:
- на вулиці за умови дотримання соціальної дистанції 1,5 м,
- молодятам в РАГСі під час весільної церемонії.
Надягати маску як і раніше треба:
- у приміщенні,
- в транспорті,
- на кладовищах,
- на парковках,
- на бульварах.
Повсюдний масочний режим був введений в Польщі на тлі другої хвилі епідемії 10 жовтня минулого року. Протягом восьми місяців без маски можна було перебувати тільки вдома, в особистому автомобілі, в лісі і парках.
Нагадавши, у Польщі виявили перші випадки бразильського варіанту COVID.
Раніше повідомлялося, що Польща знову відкрила торгові центри, що знаменує початок поступового розморожування економіки.