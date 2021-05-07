В Польше отменяют массочный режим на улице
Фото: в Польше отменяют массочный режим на улице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Власти Польши приняли решение отменить массочный режим на улице. Решение вступает в силу с 15 мая.
Об этом сообщает польское издание Wydarzenia.
Маски можно не носить:
- на улице при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м,
- молодоженам в ЗАГСе во время свадебной церемонии.
Надевать маску по-прежнему следует:
- в помещении,
- в транспорте,
- на кладбищах,
- на парковках,
- на бульварах.
Повсеместный масочный режим был введен в Польше на фоне второй волны эпидемии 10 октября прошлого года. На протяжении восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках.
Напомним, в Польше выявили первые случаи бразильского варианта COVID.
Ранее сообщалось, что Польша вновь открыла торговые центры, что знаменует начало постепенного размораживания экономики.