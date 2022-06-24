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WizzAir продовжить видавати безкоштовні квитки українцям: деталі

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П'ятниця 24 червня 2022 15:34
WizzAir продовжить видавати безкоштовні квитки українцям: деталі Фото: Літак Airbus A321neo компанії Wizz Air (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Акція для біженців, які вирушають до Британії, діє до кінця червня

Авіакомпанія WizzAir продовжить надавати безкоштовні квитки для українці до кінця червня.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на портал Lowcost Avia.

Уточнюють, що така акція поширюється на тих українців, які прямують до Великобританії за візовою програмою уряду Homes for Ukraine.

Повністю безкоштовні квитки доступні за 61 напрямком із вильотом з Угорщини, Польщі, Болгарії, Словаччини, Румунії до Великої Британії. Така пропозиція WizzAir покриває 1 одиницю ручної поклажі та 1 одиницю багажу вагою до 32 кг.

Як отримати безкоштовний квиток від WizzAir

Щоб отримати безкоштовні квитки, треба здійснити бронювання за посиланням. Там треба ввести номер свого діючого українського закордонного паспорта. Під час реєстрації на рейс також треба буде пред'явити українські проїзні документи та вже отриману раніше британську візу (як правило, за цією програмою британський уряд видає permission letter - він має силу візи).

Список напрямків, звідки можна летіти безкоштовно

Наразі українці можуть безкоштовно полетіти до Великої Британії із таких європейських міст:

  • Бухарест;
  • Варшава;
  • Гданськ;
  • Краків;
  • Катовіце;
  • Люблін;
  • Познань;
  • Жешув;
  • Вроцлав;
  • Братислава;
  • Кошице;
  • Попрад-Татри;
  • Будапешт;
  • Дебрецен;
  • Бакеу;
  • Клуж;
  • Констанца;
  • Крайова;
  • Яси;
  • Сату-Маре;
  • Сибіу;
  • Сучава;
  • Тімішоара;
  • Трансильванія;
  • Софія;
  • Варна;
  • Пловдив;
  • Бургас.

Нагадаємо, ми писали, які виплати отримують українські біженці у Чехії.

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