У Польщі зупинили забиту нелегалами псевдошвидку

У Польщі правоохоронці зупинили автомобіль, замаскований під швидку, який був набитий нелегальними мігрантами. Інцидент стався у польському місті Велички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Польщі .

Патрульні помітили швидку, яка своїм виглядом викликала підозри у поліцейських, після чого зупинили її для огляду.

"На передніх сидіннях сиділи двоє жителів Варшави у захисних комбінезонах. Однак вони не були медичними працівниками і не перевозили людину, інфіковану коронавірусом. У вантажному приміщенні перебували 18 іноземців невідомої національності, які незаконно потрапили до Польщі", - розповіли в поліції.