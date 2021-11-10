У Польщі зупинили забиту нелегалами псевдошвидку
У Польщі правоохоронці зупинили автомобіль, замаскований під швидку, який був набитий нелегальними мігрантами. Інцидент стався у польському місті Велички.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Польщі.
Патрульні помітили швидку, яка своїм виглядом викликала підозри у поліцейських, після чого зупинили її для огляду.
"На передніх сидіннях сиділи двоє жителів Варшави у захисних комбінезонах. Однак вони не були медичними працівниками і не перевозили людину, інфіковану коронавірусом. У вантажному приміщенні перебували 18 іноземців невідомої національності, які незаконно потрапили до Польщі", - розповіли в поліції.
Після цього правоохоронці затримали водія, пасажира та всіх іноземців, які перебували у салоні "швидкої". За допомогу у нелегальному перетині кордону полякам тепер загрожує до 8 років за ґратами.
Нагадаємо, раніше у Польщі затримали українського водія, який перевозив в автомобілі дюжину нелегалів.