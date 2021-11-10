В Польше остановили забитую нелегалами псевдоскорую
В Польше правоохранители остановили автомобиль, замаскированный под скорую, которая была набита нелегальными мигрантами. Инцидент произошел в польском городе Велички.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Польши.
Патрульные заметили скорую, которая своим видом вызвала подозрения у полицейских, после чего остановили ее для досмотра
"На передних сиденьях сидели двое жителей Варшавы в защитных комбинезонах. Однако они не были медицинскими работниками и не перевозили человека, инфицированного коронавирусом. В грузовом помещении находились 18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно попали в Польшу", - рассказали в полиции.
После этого правоохранители задержали водителя, пассажира и всех иностранцев, которые находились в салоне "скорой". За помощь в нелегальном пересечении границы полякам теперь грозит до 8 лет за решеткой.
Напомним, ранее в Польше задержали украинского водителя, перевозившего в автомобиле дюжину нелегалов.