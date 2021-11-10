В Польше остановили забитую нелегалами псевдоскорую

В Польше правоохранители остановили автомобиль, замаскированный под скорую, которая была набита нелегальными мигрантами. Инцидент произошел в польском городе Велички.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Польши .

Патрульные заметили скорую, которая своим видом вызвала подозрения у полицейских, после чего остановили ее для досмотра

"На передних сиденьях сидели двое жителей Варшавы в защитных комбинезонах. Однако они не были медицинскими работниками и не перевозили человека, инфицированного коронавирусом. В грузовом помещении находились 18 иностранцев неизвестной национальности, которые незаконно попали в Польшу", - рассказали в полиции.