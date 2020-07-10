У Польщі не визначили лідера президентських виборів, - опитування

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)

Згідно з опитуванням, з невеликим відривом перемагає Рафал Тшасковский

Згідно з останнім опитуванням IBRIS, у Польщі не визначили лідера президентської гонки. Так, обидва кандидати - Анджей Дуда і Рафал Тшасковский - мають практично однакові шанси на перемогу.

Про це повідомляє ONET.

Перед другим туром виборів опозиційний кандидат Рафал Тшасковский лідирує з мінімальним відривом. Він отримав підтримку 47,4% респондентів.

У свою чергу, чинного президента країни Анджея Дуду підтримують 45,7% виборців.

При цьому, 6,9% опитаних досі не визначилися, за кого будуть голосувати.

"На підставі цих результатів неможливо визначити, хто переможе на виборах у неділю. Результат потрібно сприймати як нічию", - заявив президент IBRIS Марчін Дума.

Нагадаємо, 28 червня в Польщі пройшов перший тур виборів президента країни, перемогу здобув чинний президент Анджей Дуда.

Вибори президента Польщі повинні були відбутися ще 10 травня, але їх перенесли через пандемії.

Крім того, Польща перевірить факти можливого втручання Німеччини у вибори президента.