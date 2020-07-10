ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Польщі не визначили лідера президентських виборів, - опитування

Польща, П'ятниця 10 липня 2020 18:53
У Польщі не визначили лідера президентських виборів, - опитування
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Лера Полищук

Згідно з опитуванням, з невеликим відривом перемагає Рафал Тшасковский

Згідно з останнім опитуванням IBRIS, у Польщі не визначили лідера президентської гонки. Так, обидва кандидати - Анджей Дуда і Рафал Тшасковский - мають практично однакові шанси на перемогу.

Про це повідомляє ONET.

Перед другим туром виборів опозиційний кандидат Рафал Тшасковский лідирує з мінімальним відривом. Він отримав підтримку 47,4% респондентів.

У свою чергу, чинного президента країни Анджея Дуду підтримують 45,7% виборців.

При цьому, 6,9% опитаних досі не визначилися, за кого будуть голосувати.

"На підставі цих результатів неможливо визначити, хто переможе на виборах у неділю. Результат потрібно сприймати як нічию", - заявив президент IBRIS Марчін Дума.

Нагадаємо, 28 червня в Польщі пройшов перший тур виборів президента країни, перемогу здобув чинний президент Анджей Дуда.

Вибори президента Польщі повинні були відбутися ще 10 травня, але їх перенесли через пандемії.

Крім того, Польща перевірить факти можливого втручання Німеччини у вибори президента.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ПольшавыборыАнджей Дуда
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся