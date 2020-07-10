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В Польше не определили лидера президентских выборов, - опрос

Польша, Пятница 10 июля 2020 18:53
В Польше не определили лидера президентских выборов, - опрос
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Лера Полищук

Согласно опросу, с небольшим отрывом побеждает Рафал Тшасковский

Согласно последнему опросу IBRIS, в Польше не определили лидера президентской гонки. Так, оба кандидата - Анджей Дуда и Рафал Тшасковский - имеют практически одинаковые шансы на победу.

Об этом сообщает ONET.

Перед вторым туром выборов оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский лидирует с минимальным отрывом. Он получил поддержку 47,4% респондентов.

В свою очередь, действующего президента страны Анджея Дуду поддерживают 45,7% избирателей.

При этом, 6,9% опрошенных до сих пор не определились, за кого будут голосовать.

"На основании этих результатов невозможно определить, кто победит на выборах в воскресенье. Результат нужно воспринимать как ничью", - заявил президент IBRIS Марчин Дума.

Напомним, 28 июня в Польше прошел первый тур выборов президента страны, победу одержал действующий президент Анджей Дуда.

Выборы президента Польши должны были состояться еще 10 мая, но их перенесли из-за пандемии.

Кроме того, Польша проверит факты возможного вмешательства Германии в выборы президента.

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