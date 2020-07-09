Польща перевірить факти можливого втручання Німеччини у вибори президента

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)

У Польщі вважають, що німці впливають на вибори через публікації у ЗМІ

Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасово повіреного у справах Німеччини у зв'язку з можливим втручанням німецької сторони в президентські вибори. На думку польської влади, низка німецьких ЗМІ виступає на боці одного з кандидатів.

Про це повідомив у Twitter заступник глави польського МЗС Шимон Шинковський вель Сенк.

"У зв'язку з низкою статей в німецьких ЗМІ, що маніпулюють і створюють чітке враження прихильності до одного з кандидатів на президентських виборах у Польщі, я сьогодні звернувся до тимчасового повіреного у справах Німеччини", - йдеться в повідомленні.

До цього, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Німеччина хоче вплинути на результати виборів через публікації в польських виданнях, підпорядкованих німецькому концерну Axel Springer.

28 червня в Польщі пройшов перший тур виборів президента країни, перемогу здобув чинний президент Анджей Дуда.

Вибори президента Польщі мали відбутися ще 10 травня, але їх перенесли через пандемію COVID-19.

За останніми опитуваннями, чинний президент програє з мінімальним відривом меру Варшави Рафалу Тшасковському.