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В Польше оппозиция оспаривает в суде результаты выборов президента

Варшава, Пятница 17 июля 2020 01:50
В Польше оппозиция оспаривает в суде результаты выборов президента
Фото: Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Инна Собора

Дуда выиграл выборы с незначительным отрывом

В Польше оппозиционный блок "Гражданская коалиция" подал жалобу в Верховный суд страны, в которой требует признать недействительными выборы президента, которые состоялись 12 июля. Кандидат от "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский проиграл с незначительным отставанием.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Руководство оппозиционной партии настаивает, что на выборах были нарушены принципы равенства и всеобщности, поскольку действующего президента Анджея Дуду, который в результате выборов пошел на второй срок, поддерживал "весь государственный аппарат".

Кроме того, оппозиция обвиняет общественно-правовое телевидению страны в том, что оно не скрывало симпатий к действующему президенту.

В поданной в суд жалобе также приведены показания около двух тысяч избирателей, которые сообщают о проблемах с регистрацией на выборы, запоздалое поступление избирательных документов и препятствиях при голосовании за рубежом.

Верховный суд Польши должен до 3 августа принять решение по жалобе.

Напомним, выборы в Польше выиграл действующий президент Анджей Дуда. Его поддержал 51,21% избирателей, пришедших на участки, а кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей.

После этого Дуда выступил за создание "коалиции для польских дел".

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