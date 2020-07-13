Дуда запросив усі політичні сили об'єднатися в коаліцію

Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Дуда запросив Тшасковского в президентський палац, щоб потиснути руки

Президент Польщі Анджей Дуда, за даними екзитполу, переобраний на другий термін, виступив за створення "коаліції для польських справ". Він запросив усі політичні сили об'єднатися в правлячу коаліцію.

Про це Дуда сказав у своєму штабі відразу після оголошення резутьтатов екзитполу, повідомляє tvn24.

"Останніми днями я говорив, що хотів би створення коаліції для польських справ, коаліції для польських цінностей. Я зроблю все, щоб вона дійсно була створена. Щоб політики, які представляють різні погляди, і люди, які їх підтримують, для яких важливі такі цінності, як сім'я, польська спільнота, культура, традиції, історія, героїзм і гордість, були разом в цих найважливіших справах і продемонстрували, що ми єдині", - сказав Дуда.

Він привітав свого конкурента на виборах з результатом і запросив його в президентський палац, щоб потиснути руки.

"Я хотів запросити пана Рафала Тшасковского потиснути руку і закінчити цю кампанію", - сказав президент Польщі.

У свою чергу, Тшасковський, виступаючи у своєму штабі, висловив упевненість, що офіційні результати виборів віддадуть перемогу саме йому, і подякував своєму конкурентові Дуді.

Він також висловився проти ворожості в політиці.

"У політиці мають бути противники. Це нормально. Але не повинно бути ворогів", - сказав він.

Водночас Тшасковський відмовився відвідати президентський палац увечері після виборів.

"Наша зустріч - це хороша ідея, пане президенте. Дякую. Найбільш підходящим моментом мені здається час відразу після оголошення результатів виборів виборчкомом", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, в Польщі завершилося голосування в другому турі президентських виборів.

За результатами екзитполу, Дуда у другому турі отримав підтримку 50,40% виборців, тоді як за його опонента - мера Варшави Рафала Тшасковського, проголосували 49,60%.

У першому турі президентських виборів у Польщі переміг Дуда, який отримав підтримку 43,50% виборців.

Як повідомляло РБК-Україна, вибори президента Польщі планувалися на 10 травня 2020 року, але його перенесли через пандемію коронавірусу.