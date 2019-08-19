У Польщі на одній з фабрик загинув українець

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Чоловік отримав серйозну травму хребта

В Польщі біля міста Вроцлава на одній з фабрик концерну LG загинув 28-річний українець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Gazeta Wroclawska.

Як повідомляється, інцидент на фабриці стався в суботу, 17 серпня, на виробничій лінії. Чоловіка затягнуло в механізм. Він отримав серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а ланцюжок на шиї пережала горло.

Чоловік був госпіталізований у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя - вранці в понеділок, 19 серпня, він помер.

"Проводиться розслідування по цій справі. Поки рано говорити про деталі", - заявив Анджей Погорский, заступник регіонального інспектора праці у Вроцлаві.

Справою зацікавилася також прокуратура.

Відзначимо, компанія LG Chem під Вроцлавом виробляє акумулятори для електромобілів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в польському місті Погорска Воля під час будівництва газопроводу загинув українець. Труба вагою близько 10 тонн скотилася в розкоп, де знаходився чоловік. Поліція, прокуратура і Національна інспекція праці працювали на місці інциденту.

Крім того, в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Варшави загинув українець. Громадянин України, який перебував за кермом, з'їхав на зустрічну смугу і зіткнувся з цементовоз. Інцидент стався в містечку Юзефув, на шляху з Отвоцька до Варшави.

Раніше в польському місті Краків на ремонтних роботах стін королівського замку Вовель внаслідок зсуву та обвалу стіни загинув 45-річний український робітник. Інцидент стався 16 березня. На місце події відразу прибули рятувальні служби, які витягли українського робітника з-під завалу. Лікарі намагалися реанімувати чоловіка протягом години, проте врятувати робочого не вдалося.