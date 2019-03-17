У Польщі на ремонтних роботах загинув українець

Фото: місце події (twitter.com/gazetapl_news)

Лікарі протягом години намагались реанімувати українського робітника

У польському місті Краков на ремонтних роботах мурів королівського замку Вовель внаслідок зсуву ґрунту та обвалу стіни загинув 45-річний український робочий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Krakowska.

Повідомляється, що інцидент трапився 16 березня. На місце пригоди одразу прибули рятувальні служби, які витягли українського робочого з-під завалу. Лікарі намагались реанімувати чоловіка протягом години, однак врятувати робочого не вдалось.

У той же час місцеві чиновники повідомили, що усі роботи велись відповідно до виданих дозволів на будівництво та під наглядом реставраторів й супервайзерів. Наразі прокуратура та поліція займається розслідуванням причин аварії.

Також про надзвичайну ситуацію було проінформовано державну інспекцію праці і службу будівельного нагляду країни.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Польщі в смертельне ДТП потрапив автобус з українцями. За попередньою інформацією, аварія сталася через те, що у вантажівки, яка їхала по трасі, відірвалося колесо та влучило в кабіну автобуса, унаслідок чого він перекинувся у рів, також польска поліція повідомляє, що водій вантажівки був тверезий.