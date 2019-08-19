В Польше на одной из фабрик погиб украинец

Иллюстративное фото (youtube.com)

Мужчина получил серьезную травму позвоночника

В Польше возле города Вроцлава на одной из фабрик концерна LG погиб 28-летний украинец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Gazeta Wroclawska.

Как сообщается, инцидент на фабрике произошел в субботу, 17 августа, на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. Он получил серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь - утром в понедельник, 19 августа, он умер.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - заявил Анджей Погорский, заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве.

Делом заинтересовалась также прокуратура.

Отметим, компания LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для электромобилей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в польском городе Погорска Воля во время строительства газопровода погиб украинец. Труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где находился мужчина. Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте инцидента.

Кроме того, в результате дорожно-транспортного происшествия возле Варшавы погиб украинец. Гражданин Украины, который находился за рулем, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом. Инцидент произошел в городке Юзефув, на пути из Отвоцька в Варшаву.

Ранее в польском городе Краков на ремонтных работах стен королевского замка Вовель в результате оползня и обвала стены погиб 45-летний украинский рабочий. Инцидент произошел 16 марта. На место происшествия сразу прибыли спасательные службы, которые вытащили украинского рабочего из-под завала. Врачи пытались реанимировать мужчину в течение часа, однако спасти рабочего не удалось.