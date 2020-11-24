У Польщі виявили перші випадки коронавірусу у норок 

У Польщі на одній із ферм у Поморському воєводстві зафіксували перші випадки COVID-19 у норок. Вірус виявили вчені з дослідницьких центрів Гданська у співпраці з ветеринарами.

Про це повідомляє wPolityce.

Як повідомляється, фахівці перевірили 91 норку на наявність коронавірусу. Після цього вірус підтвердився у восьми тварин. Раніше випадки COVID-19 серед норок в Польщі не виявляли.

Зазначається, що Польща, яка є великим виробником норкового хутра, цього місяця розпочала тестування на коронавірус серед норок та працівників ферм. Таке рішення було прийнято після того, як у вірус поширився серед норок в Данії.

Промислові групи у Польщі рішуче виступали проти перевірок тварин, побоюючись, що вони можуть призвести до масового знищення норок.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

Після цього Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомило, що всіх норок з новим коронавірусом в країні знищили.

Крім того, ВООЗ раніше заявляла, що інфікування норок коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах.