Зараження норок коронавірусом виявили ще в п'яти країнах, - ВООЗ

Фото: норка (pixabay)

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що інфікування норок коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах. За їх даними, норки заражаються COVID-19 від людей.

Про це повідомляє ВООЗ.

Як повідомляється, в даний момент інфікованих норок зафіксували на фермах у Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. Випадки зараження SARS-CoV-2 були виявлені під час тестів у норок, собак, домашніх котів, левів і тигрів.

Експерти організації виходять з того, що при поширенні інфекції між людиною і тваринами "можлива генетична модифікація вірусу". Її можна виявити за допомогою вивчення послідовності геному. На даний момент фахівцям не зрозуміло, які наслідки можуть мати ці мутації.

Нагадаємо, в Данії виявлено 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу знищать 17 млн норок.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії.