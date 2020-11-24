В Польше обнаружили первые случаи коронавируса у норок

В Польше на одной из ферм в Поморском воеводстве зафиксировали первые случаи COVID-19 у норок. Вирус обнаружили ученые из исследовательских центров Гданска в сотрудничестве с ветеринарами.

Об этом сообщает wPolityce.

Как сообщается, специалисты проверили 91 норку на наличие коронавируса. После этого вирус подтвердился у восьми животных. Ранее случаи COVID-19 среди норок в Польше не выявляли.

Отмечается, что Польша, которая является крупным производителем норкового меха, в этом месяце начала тестирование на коронавирус среди норок и работников ферм. Такое решение было принято после того, как вирус распространился среди норок в Дании.

Промышленные группы в Польше решительно выступали против проверок животных, опасаясь, что они могут привести к массовому уничтожению норок.

Напомним, ранее в Дании обнаружили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

После этого Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании сообщило, что всех норок с новым коронавирусом в стране уничтожили.

Кроме того, ранее ВОЗ заявляла, что инфицирования норок коронавирусом зарегистрировано, кроме Дании, еще в пяти странах.