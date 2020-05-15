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Опозиційна партія Польщі визначилися з кандидатом в президенти

Новини » Політика     15.05.2020 - 20:50
Опозиційна партія Польщі визначилися з кандидатом в президенти
Фото: Рафал Тшасковский (wikimedia by European People's Party)

Кандидатів у президенти Польщі висунули мера Варшави Рафала Тшасковского

Найбільша опозиційна політична партія "Громадянська коаліція" (KO) визначилася з кандидатом у президенти Польщі. Так, політсила висуває мера Варшави Рафала Тшасковского.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У п'ятницю під час засідання партії політики вирішували, кого обрати новим кандидатом в президенти замість Малгожати Кидава Блонської, яка оголосила про відмову від подальшої боротьби за президентський пост.

У партії було два претенденти на цю посаду - мера Варшави Рафала Тшасковського і євродепутата, колишнього міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

"Я радий повідомити вам в цей момент, що одноголосна рекомендація Національної ради "Громадянської платформи", представлена нашим партнерам по коаліції, - це рекомендація для мера Варшави Рафала Тшасковского", - заявив голова "Громадянської платформи" Борис Будка.

Нагадаємо, 8 травня президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який дозволяє проведення президентських виборів з допомогою пошти. У законі йдеться, що голосування поштою є єдиним способом волевиявлення на виборах президента.

Раніше внесення змін у виборче законодавство для проведення президентських виборів за допомогою пошти Сейм Польщі підтримав 7 травня. Рішення було схвалено 236 польськими депутатами.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Польшавыборы
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