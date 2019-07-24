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Кабмін запропонує РНБО розширити санкції проти Росії

Новини » Політика    24.07.2019 - 20:00
Кабмін запропонує РНБО розширити санкції проти Росії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Санкції стосуються низки юридичних осіб РФ

Кабінет міністрів України внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо розширення санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомляється, санкції стосуються ряду юридичних осіб, залучених у процес будівництва магістрального газопроводу "Краснодарський Край - Крим", незаконного видобутку вуглеводнів на захоплених українських родовищах.

В санкційного список потрапили 18 юридичних осіб, зареєстрованих на території Російської Федерації, і ще 6 - зареєстрованих на території тимчасово окупованого Криму.

Також, в санкційного список потрапили підприємства, які залучені до постачання матеріалів, обладнання та послуг заводу оборонно-промислового комплексу Російської Федерації "АТ "Завод " Фіолент", який розташований на території тимчасово окупованого Криму. Серед них підприємства, які зареєстровані на території РФ, КНР, Республіки Туреччина та Боснії і Герцеговини.

"Такі дії з боку зазначених юридичних осіб сприяють легітимації незаконної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією, а також створюють реальні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці, суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні

Введення санкцій зазначений перелік юридичних осіб створить правові підстави для його розширення.

надалі відповідні розпорядження буде винесено на розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні розглядають можливість введення національних санкцій на паспортизацію жителів окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Крім того, ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

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