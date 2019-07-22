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РНБО розглядає введення санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі

Новини » Політика    22.07.2019 - 08:25
РНБО розглядає введення санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Данилюк заявив, що такі дії РФ є порушенням мінських угод

В Україні розглядають можливість введення національних санкцій на паспортизацію жителів окупованих частин Донецької та Луганської областей. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Данилюк на питання про те, чи готова Україна ввести національні санкції за російську паспортизацію Донбасу, відповів, що "звичайно".

"Звичайно. Повинні бути конкретні заходи, щоб цей процес припинився або максимально ускладнився. Це є порушенням мінських угод, спланована провокація і ми звісно не залишимо це так", - сказав він.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує нову спробу російської влади поширити спрощений порядок прийняття до громадянства РФ на українських громадян - жителів Донецької і Луганської областей України. У МЗС заявляли, що такі дії РФ є втручанням у внутрішні справи України і серйозною загрозою безпеки по всьому європейському континенту. Міністерство очікує посилення санкцій з боку міжнародних партнерів щодо Росії.

Додамо, що ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, однією з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям ОРДЛО.

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