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У Польщі назвали умову голосування за зняття санкцій з Росії через війну на Донбасі

Новини » Політика     12.03.2020 - 08:53
У Польщі назвали умову голосування за зняття санкцій з Росії через війну на Донбасі
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com-polandmfa)

Польський міністр вважає, що США не будуть мати щось проти того, щоб скасувати санкції

Санкції проти Росії через війну на Донбасі втратять сенс, як тільки будуть виконані мінські угоди. Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю росЗМІ.

Чапутович зазначив, що Варшава підтримає зняття з Москви частині обмежень на рівні Євросоюзу, якщо угоди будуть виконані.

"Так, якщо мова буде йти про санкції, накладені через це", - відповів він на питання про те, чи проголосує Польща в ЄС за зняття з Росії санкцій при виконанні мінських угод.

Польський міністр вважає, що США не будуть мати щось проти того, щоб скасувати санкції, запроваджені через війну на Донбасі, після врегулювання ситуації в Україні.

Нагадаємо, постпред США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що США будуть зберігати "кримські" санкції проти Росії, поки вона не вийде з Криму.

Зазначимо, Рада Європейського Союзу зняла санкції з двох високопоставлених чиновників часів президентства Віктора Януковича. Разом з тим, Рада ЄС продовжила ще на рік санкції проти 10 осіб.

Також РБК-Україна писало, що ЄС планує продовжити санкції проти Росії у червні 2020 року.

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