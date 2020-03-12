У Польщі назвали "Північний потік-2" загрозою для Європи

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Чапутович зазначив, що "Північний потік-2" являє собою загрозу європейській солідарності та енергетичній безпеці.

"Газопровід матиме негативні політичні й економічні наслідки для ЄС і посилить нашу залежність від ненадійного постачальника - "Газпрому". Це призведе до квазімонополії одного підрядника і єдиного шляху постачань", - заявив міністр.

Відповідаючи на питання, чи має намір Варшава продовжити з Росією контракт про транзит газу, Чапутович заявив, що "Польща готова до будь-якого сценарію".

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що влада США хочуть тримати Україну під зовнішнім управлінням, але так, щоб платила за це Росія. Саме цим бажанням, за словами Путіна, пояснюються дії США, спрямовані на те, щоб не дати добудувати газопровід "Північний потік-2".

Зазначимо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що американські санкції відносно російського проекту "Північний потік-2" повністю зупинять будівництво газопроводу.