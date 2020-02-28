Коболєв: санкції США повністю зупинять "Північний потік-2"

Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

Росія не зможе добудувати газопровід, бо не має відповідних технологій

Американські санкції щодо російського проекту "Північний потік-2" повністю зупинять будівництво газопроводу. Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв і інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit.

Як зазначив Коболєв, ці санкції є надзвичайно корисними для енергетичної безпеки Європи та України.

"Ці санкції зупинять "Північний потік-2". Російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проект", - додав він.

Коментуючи заяви росіян щодо наміру завершити будівництво газопроводу, Коболєв нагадав, що Росія є лідером у використанні дезінформації.

"За кілька днів до запровадження санкцій німці та росіяни намагалися переконати американців, що санкції не матимуть ніякого ефекту на "Північний потік-2". Вони свідомо брехали", - сказав голова правління НАК.

Нагадаємо, будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США. У швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення санкцій.

На початку січня 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що для завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік - 2" потрібно не менше року.