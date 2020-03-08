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Проти будівництва "Північного потоку-2" виступили німецькі екологи

Новини » Енергетика     08.03.2020 - 05:02
Проти будівництва "Північного потоку-2" виступили німецькі екологи
Фото: Північний потік 2 (з відкритих джерел)

Екологи підозрюють неточності в розрахунках викидів метану

Перевірити дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" з точки зору його впливу на екологію вимагає Німецьке товариство захисту навколишнього середовища. Про це повідомляє газета WirtschaftsWoche.

Голова товариства Саша Мюллер-Креннер заявив, що у відділення гірської інспекції міста Штральзунд направлено звернення про перевірку. Зокрема, екологів цікавлять питання, в яких умовах природний газ видобувається і переробляється в Росії і як він впливає на навколишнє середовище.

Учасники організації посилаються на правовий висновок інституту економіки і права Берлінського технічного університету. Припускається, що розрахунки про викиди метану внаслідок роботи газопроводу занижені.

"Є істотні докази того, що викиди метану від видобутку газу в Європі і Росії насправді вище, ніж передбачалося раніше, або ніж було зазначено виконавцями проекту", - повідомляють екологи.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що представники України ведуть переговори зі Сполученими Штатами та іншими країнами з метою остаточно поховати російський проект "Північний потік-2".

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