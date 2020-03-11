Путін заявив про бажання США тримати Україну під контролем на гроші Росії

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За словами Путіна, США хочуть не дати добудувати газопровід "Північний потік-2"

Влада США хоче тримати Україну під зовнішнім управлінням, але так, щоб платила за це Росія. Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю росЗМІ.

Путін зазначив, що мова йде про транзитні гроші.

"Тобто вони Україну обходять і взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їм гроші давати. За рахунок транзитних грошей, щоб Україна хоч щось там отримувала від нас" , - сказав Путін.

Саме цим бажанням, за словами Путіна, пояснюються дії США, спрямовані на те, щоб не дати добудувати газопровід "Північний потік-2".

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що представники України ведуть переговори зі Сполученими Штатами та іншими країнами з метою остаточно поховати російський проект "Північний потік-2".

Більше того, Коболєв заявив, що американські санкції щодо російського проекту "Північний потік-2" повністю зупинять будівництво газопроводу. Він додав, що російська сторона не володіє необхідними технологіями, щоб завершити проект.