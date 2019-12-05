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У Польщі назвали число жертв вибуху на гірськолижному курорті

Новини » Надзвичайні події     05.12.2019 - 14:39
У Польщі назвали число жертв вибуху на гірськолижному курорті
Фото: вибух у Польщі (twitter com PolicjaSlaska)

Жертвами вибуху стали 4 дитини

У результаті обвалу будівлі, спричиненого вибухом газу, на польському гірськолижному курорті Щирк загинули 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За словами очільника Сілезьського воєводства Ярослава Вєчорека, жертвами вибуху та завалу будинку в Щирку стали 8 людей. Серед загиблих 4 дорослих та четверо дітей.

Зазначається, що причиною вибуху в будівлі міг стати випадково просвердлений газопровід.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня на польському гірськолижному курорті пролунав вибух в житловій будівлі, в якій перебували 8 людей. В результаті вибуху будівля обвалилася. Пізніше стало відомо, що рятувальники витягли з-під завалів будівлі тіла трьох загиблих людей. Серед загиблих була одна дитина.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді у Бенгладеш стався вибух газопроводу в п’ятиповерховому будинку. В результаті вибуху в місті Чіттагонг загинули щонайменше 7 людей та ще 8 - постраждали, всі вони були госпіталізовані.

Крім того, наприкінці жовтня у Києві в Гідропарку горіло кафе. Під час пожежі вибухнув один з газових балонів, що знаходився в будівлі. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

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