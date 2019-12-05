На гірськолижному курорті в Польщі прогримів вибух

Фото: місце події (twitter.com/modliszka30)

Вибух стався в будинку, де могли перебувати 8 осіб

На гірськолижному курорті Щирк на півдні Польщі стався вибух газу в житловому будинку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що вибух газу стався в триповерховому житловому будинку. За даними агентства, в результаті вибуху будівля завалилася. Відзначається, що в ньому проживали вісім осіб, серед яких були діти. Їх пошуки тривають.

Участь у рятувальній операції беруть 12 пожежних бригад, у складі яких працюють близько 100 рятувальників.

Фото: місце події (соцмережі)

На інцидент відреагував прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який пообіцяв надати постраждалим необхідну допомогу.

"Всі можливі сили задіяні у порятунку життя і здоров'я людей після вибуху газу в Щирку. Я перебуваю в постійному контакті з губернатором, який перебуває на місці події. Мої думки з родичами загиблих, кожному буде надана необхідна допомога", - написав глава уряду Twitter.

Раніше повідомлялося, що в Польщі в Татрах блискавка потрапила в групу туристів, внаслідок чого є потерпілі. Допомогу отримали близько 140 осіб, госпіталізовано 56 осіб. З них 34 туриста, які найбільше постраждали, залишаються в лікарнях. Загинули двоє 10-річних дітей і дві жінки 46 і 24 років.

РБК-Україна писало, що на гірськолижному курорті Кран-Монтана в Швейцарії зійшла лавина, сніг накрив 12 осіб. З-під лавини вдалося врятувати чотирьох осіб.

Нагадаємо, після сходження лавини в Кашмірі, через сильні снігопади загинуло 12 осіб.