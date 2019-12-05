У Польщі повідомили про жертв вибуху на гірськолижному курорті

Фото: на місці вибуху в Польщі (polandin.com)

Серед загиблих 3 дорослих та одна дитина

У Польщі внаслідок вибуху газу на гірськолижному курорті Щирк обвалилася чотириповерхова будівля, що спричинило загибель 4 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, ввечері 4 грудня на південному польському гірськолижному курорті Щирк стався вибух газу в чотириповерховій будівлі, після чого вона обвалилася. На момент події в будівлі могли перебувати до 10 людей.

Наразі з-під завалів будівлі рятувальники дістали тіла 3 дорослих та дитини. Пошукові роботи продовжуються. На місці працюють до 100 пожежників та 50 поліцейських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі стався вибух на гірськолижному курорті Щирк. Тоді було відомо про обвалення будівлі, але про жертв чи постраждалих не повідомляли.

Також РБК-Україна писало, що 17 листопада у Бенгладеш стався вибух газопроводу в п’ятиповерховому будинку. В результаті вибуху в місті Чіттагонг загинули щонайменше 7 людей. Крім того, ще 8 осіб постраждали, всі вони були госпіталізовані.

До цього в Києві в Гідропарку горіло кафе. При пожежі вибухнув один з газових балонів, що знаходився в будівлі. В результаті пожежі ніхто не постраждав.