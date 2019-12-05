В Польше назвали число жертв взрыва на горнолыжном курорте

Фото: взрыв в Польше (twitter com PolicjaSlaska)

Жертвами взрыва стали 4 ребенка

В результате обвала здания, вызванного взрывом газа, на польском горнолыжном курорте Щирк погибли 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам главы Силезского воеводства Ярослава Вечорека, жертвами взрыва и обрушения дома в Щирке стали 8 человек. Среди погибших 4 взрослых и четверо детей.

Отмечается, что причиной взрыва в здании мог стать случайно просверленный газопровод.

Напомним, вечером 4 декабря на польском горнолыжном курорте прогремел взрыв в жилом здании, в котором находились 8 человек. В результате взрыва здание обрушилось. Позже стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов здания тела трех погибших людей. Среди погибших был один ребенок.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре в Бенгладеш произошел взрыв газопровода в пятиэтажном доме. В результате взрыва в городе Читтагонг погибли по меньшей мере 7 человек и еще 8 пострадали, все они были госпитализированы.

Кроме того, в конце октября в Киеве в Гидропарке горело кафе. Во время пожара взорвался один из газовых баллонов, который находился в здании. В результате пожара никто не пострадал.