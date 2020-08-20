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У Польщі призначили нових глав МЗС і МОЗ

Автор: РБК-Україна

Раніше міністри охорони здоров'я та закордонних справ подали у відставку

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький призначив нових глав Міністерства закордонних справ та Міністерства охорони здоров'я. Ними стали Збігнєв Рау і Адам Недзельский.

Про це повідомляє видання Echo Dnia.

Раніше глави двох відомств подали у відставку.

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Зазначимо, новий міністр охорони здоров'я Польщі

міністр закордонних справ Яцек Чапутович подав заяву про відставку.

Крім того, у відставку подав міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський подав у відставку після звинувачень у закупівлі сумнівного медобладнання.

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