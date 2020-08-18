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Голова МОЗ Польщі подав у відставку на тлі закупівель сумнівного медобладнання

Варшава , Вівторок 18 серпня 2020 20:56
Голова МОЗ Польщі подав у відставку на тлі закупівель сумнівного медобладнання
Фото: Лукаш Шумовський (РАР)
Автор: Максим Зайченко

Він заперечує будь-які порушення закону

У вівторок, 18 серпня, міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський подав у відставку після звинувачень у закупівлі сумнівного медичного обладнання. При цьому він залишиться парламентарієм.

Про це повідомляє Euronews.

Шумовський заявив, що йде у відставку, щоб повернутися до медичної практики, але залишиться на посаді члена парламенту від президентської партії PiS.

Відставка Шумовського сталася наступного дня після того, як його заступник Януш Цешинський подав у відставку без пояснення причин.

Керівник МОЗ став популярною фігурою в уряді прем'єр-міністра Матеуша Моравецького після того, як влада ввела суворий і ранній карантин під час пандемії COVID-19. Цей крок обмежив число інфекцій і смертей у Польщі.

Шумовський зіткнувся зі звинуваченнями, що компанія, що належить його братові, отримала мільйонні державні замовлення під час кризи. При цьому деякі медичні засоби, закуплені польським урядом для боротьби з коронавірусом, виявилися неефективними.

Шумовський заперечує будь-які порушення закону і заявив, що його відставка не має ніякого відношення до цих звинувачень.

На прес-конференції він заявив, що його робота допомогла "запобігти десяткям тисячам смертей від коронавірусу в Польщі".

Нагадаємо, раніше у Польщі відновили перелік категорій українців, яким дозволено не проходити обсервацію.

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