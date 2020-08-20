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Голова МЗС Польщі подав у відставку

Варшава, Четвер 20 серпня 2020 12:07
Голова МЗС Польщі подав у відставку
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Раніше він анонсував, що покине уряд Моравецького

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович подав заяву про відставку. Раніше він анонсував, що покине уряд Матеуша Моравецького.

Про це повідомляє PAP.

Польське видання Wprost пише, що голова МОЗ Лукаш Шумовскі також подав у відставку у вівторок, а його заступник Януш Цешіньскій напередодні. Також Ванда Бук, заступник міністра оцифровки, подала у відставку.

Відзначимо, Чапутовіч ще 20 липня в інтерв'ю Rzeczpospolita повідомив, що покине уряд Моравецького.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Польщі подав у відставку на тлі закупівель сумнівного медобладнання.

Відзначимо, уряд Лівану йде у відставку в повному складі, це пов'язано з акціями протесту, які відбулися в Бейруті після вибуху селітри в порту.

Крім того, президент Малі йде у відставку після спроби держперевороту.

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