В Польше назначили новых глав МИД и Минздрава

Ранее министры здравоохранения и иностранных дел подали в отставку
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил новых глав Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения. Ними стали Збигнев Рау и Адам Недзельский.
Об этом сообщает издание Echo Dnia.
Ранее главы двух ведомств подали в отставку.
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Отметим, новый министр здравоохранения Польши
министр иностранных дел Яцек Чапутович подал заявление об отставке.
Кроме того, в отставку подал министр здравоохранения Лукаш Шумовский подал в отставку после обвинений в закупке сомнительного медоборудования.