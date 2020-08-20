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В Польше назначили новых глав МИД и Минздрава

Автор: РБК-Украина

Ранее министры здравоохранения и иностранных дел подали в отставку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назначил новых глав Министерства иностранных дел и Министерства здравоохранения. Ними стали Збигнев Рау и Адам Недзельский.

Об этом сообщает издание Echo Dnia.

Ранее главы двух ведомств подали в отставку.

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Отметим, новый министр здравоохранения Польши

министр иностранных дел Яцек Чапутович подал заявление об отставке.

Кроме того, в отставку подал министр здравоохранения Лукаш Шумовский подал в отставку после обвинений в закупке сомнительного медоборудования.

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