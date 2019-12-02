У Польщі фургон з українцями потрапив під поїзд

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обидва чоловіки були п'яними

На півдні Польщі двоє громадян України постраждали внаслідок зіткнення автомобіля з поїздом на залізничному переїзді в Клобуцькому повіті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Зазначається, що життю чоловіків наразі нічого не загрожує. Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася в неділю після 16:00 на маршруті між залізничними станціями Герби Нове та Панки, в селі Кулєє.

У фургон, яким їхали два чоловіки, вдарив поїзд PKP Інтерсіті з Перемишля до Щеціна. Автомобіль уже з’їжджав з переїзду. Найбільші пошкодження сталися поза кабіною фургона. На місце прибули пожежники, медичні служби, поліція та представники залізничної компанії.

Поранених чоловіків доставлено до лікарні в Ченстохові. Загрози їхньому життю немає. Крім того, жодний з пасажирів поїзда не постраждав .Залізничний рух було тимчасово припинено.

Українці, які постраждали в аварії, є працівниками одного з підприємств Клобуцького повіту. Обидва вони були в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у Польщі в Садковице в Лодзькому воєводстві в холодильній камері для фруктів були виявлені тіла двох українців.

Раніше у Кракові (Польща) 20-річний студент з України отримав серйозні ножові поранення.