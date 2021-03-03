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В Польше могут ввести местные локдауны

Новина українською → Варшава, Среда 03 марта 2021 10:40
В Польше могут ввести местные локдауны Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что власти Польши рассматривают возможность введения локдаунов в отдельных уездах. Их могут ввести в связи с локальными вспышками коронавируса.

Об этом сообщает Wiadomosci.pl.

"Все зависит от структуры инфицирования в конкретном воеводстве. Иногда есть смысл регулировать локдаун на уровне уездов, а иногда, к сожалению, надо это делать на уровне воеводств. Каждый из этих вариантов есть на повестке дня", - заявил Мюллер.

Отмечается, что с начала эпидемии коронавируса в Польше подтверждено свыше 1,7 млн случаев инфицирования. Умерли более 44 тысяч больных.

Напомним, 24 февраля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений у связи с пандемией коронавируса. На большей части территории страны сохранят текущий уровень ограничений, за исключением одного региона.

Добавим, что на прошлой неделе в Польше заявили, что могут ввести ограничения на границах с Чехией и Словакией у связи с ростом заболеваемости в этих странах.

Кроме того, в Польше заявили, что в стране началась третья волна коронавируса.

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