В Польше могут ввести местные локдауны

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что власти Польши рассматривают возможность введения локдаунов в отдельных уездах. Их могут ввести в связи с локальными вспышками коронавируса.

"Все зависит от структуры инфицирования в конкретном воеводстве. Иногда есть смысл регулировать локдаун на уровне уездов, а иногда, к сожалению, надо это делать на уровне воеводств. Каждый из этих вариантов есть на повестке дня", - заявил Мюллер.

Отмечается, что с начала эпидемии коронавируса в Польше подтверждено свыше 1,7 млн случаев инфицирования. Умерли более 44 тысяч больных.