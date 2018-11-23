ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Польше инициируют вотум недоверия правительству

Новости » Политика    23.11.2018 - 14:59
В Польше инициируют вотум недоверия правительству
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Инициаторы уверены в том, что вотум недоверия заранее обречен на провал

В Польше лидеры партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына, Славомир Неуманн и Ян Грабец анонсировали вотум недоверия премьер-министру Матеушу Моравецкому. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TVN24.

Инициаторы уверены в том, что вотум недоверия заранее обречен на провал, потому что партия "Право и справедливость" имеет подавляющее большинство в сейме.

"Мы осознаем, что голосов "Гражданской платформы" и других оппозиционных фракций не хватит для отставки премьера, но в прошлом году мы требовали отставки премьера Беаты Шидло. Голосов нам не хватило. Но в тот же день ее отправили в отставку" - заявили они.

Лидеры партии "Гражданская платформа" отметили, что вотум недоверия инициирован из-за коррупционного скандала в комиссии по финансовому надзору.

"По нашему мнению, премьер Моравецкий не имеет никакого морального права руководить правительством. Не только потому, что ложь стала символом этого правительства. Коррупция стала символом этого правительства", - сказал Неуманн.

Отметим, в Великобритании собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьер-министру Терезе Мэй с ее планом по выходу Британии из ЕС.

 

В Польше начали временный контроль на внутренних границах ЕС Польша готова частично отказаться от спорной судебной реформы
Новости Украины Польшанедоверие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь