В Польше инициируют вотум недоверия правительству

Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com/Kancelaria Premiera)

Инициаторы уверены в том, что вотум недоверия заранее обречен на провал

В Польше лидеры партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына, Славомир Неуманн и Ян Грабец анонсировали вотум недоверия премьер-министру Матеушу Моравецкому. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на TVN24.

Инициаторы уверены в том, что вотум недоверия заранее обречен на провал, потому что партия "Право и справедливость" имеет подавляющее большинство в сейме.

"Мы осознаем, что голосов "Гражданской платформы" и других оппозиционных фракций не хватит для отставки премьера, но в прошлом году мы требовали отставки премьера Беаты Шидло. Голосов нам не хватило. Но в тот же день ее отправили в отставку" - заявили они.

Лидеры партии "Гражданская платформа" отметили, что вотум недоверия инициирован из-за коррупционного скандала в комиссии по финансовому надзору.

"По нашему мнению, премьер Моравецкий не имеет никакого морального права руководить правительством. Не только потому, что ложь стала символом этого правительства. Коррупция стала символом этого правительства", - сказал Неуманн.

Отметим, в Великобритании собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьер-министру Терезе Мэй с ее планом по выходу Британии из ЕС.