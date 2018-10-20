В Черкаській області група дітей потрапила в ДТП, є постраждалі

Фото: ДТП у Черкаській області (facebook.com)

Одна з постраждалих досі непритомна

У Жашківському районі Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в яку потрапила група дітей, двоє з них опинилися в лікарні. Про це повідомив помічник начальника ГУ ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, сьогодні, близько 16:20 на 155 кілометрі траси Київ-Одеса, неподалік міста Жашків, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter та вантажного автомобіля.

"На момент зіткнення в салоні автобуса знаходилась організована група школярів із селища Рокитне Київської області", - йдеться у дописі.

Як зазначає Проценко, група, 17 дітей та троє дорослих, поверталася додому з Умані, де вони були на екскурсії.

Унаслідок події двоє дітей отримали травми та були терміново госпіталізовані до Жашківської ЦРЛ.

З*явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Одеса під Жашковом, за участі вантажівки ДАФ та автобуса з групою школярів. Опубліковано Konstantin Protsenko Субота, 20 жовтня 2018 р.

До лікарні потрапив також водій автобуса. Стан чоловіка лікарі оцінюють як важкий.

"Одна з двох дівчаток до цього часу непритомна", - зазначив Проценко.

Медичні працівники проводять огляд інших дітей.

Фото: ДТП у Черкаській області (facebook.com)

У Львівській області під час патрулювання автодороги "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" відбулося зіткнення службового автомобіля Toyota Prius з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок ДТП загинув на місці рядовий патрульної поліції.

Окрім того, в Одеській області внаслідок зіткнення 5 транспортних засобів на автошляху Одеса - Рені загинула людина.

