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У Києві автобус наїхав на лежачого на дорозі чоловіка

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 14:08
Фото: місце ДТП в Києві (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: місце ДТП в Києві (kyiv.npu.gov.ua)

Чоловік в результаті інциденту загинув

У Дніпровському районі Києва автобус наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався вранці на вулиці Кибальчича. За словами свідків, після бійки між двома чоловіками один з них почав тікати. Коли він перебігав проїжджу частину, інший його наздогнав, зробив підніжку і побив опонента.

"Після побоїв потерпілий залишився лежати на дорозі. В цей час рухався по вулиці маршрутний автобус МАЗ, який скоїв наїзд на чоловіка. Лікарі констатували смерть, причину якої встановлять після проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією - ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області сталася аварія. Водій ВАЗ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з Mitsubishi. В результаті інциденту водій ВАЗа загинув.

Напередодні у Польщі в результаті ДТП постраждали українці.

 

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