У Польщі український студент отримав ножові поранення

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Підозрюють двох громадян України 19 і 20 років, які мали при собі ножі

У Кракові (Польща) 20-річний студент з України отримав серйозні ножові поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Станіслава Скаржиньського біля гуртожитку Краківського університету.

"Українського студента застали зненацька, підійшовши ззаду, зловмисники завдали хлопцю поранення в область спини і сідниць", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що лікарі встановили, що потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За інформацією польської поліції, правоохоронці всю ніч працювали на місці злочину. Результатом розслідування стало затримання двох громадян України 19 і 20 років, які мали при собі ножі.

Нагадаємо, в Польщі в Садковице в Лодзькому воєводстві в холодильній камері для фруктів були виявлені тіла двох українців. Регіональна прокуратура повідомила про смерть двох громадян України у віці 28 і 46 років, тіла яких були знайдені в анаеробному холодильнику для зберігання фруктів в Садковице у Лодзькому воєводстві. Поліція отримала повідомлення від власників сховища фруктів про виявлення двох тіл увечері в неділю, 10 листопада.

Як повідомляє РБК-Україна, в польському місті Sochaczew у кінці серпня вбили 26-річну мешканку Львівської області. Правоохоронці встановили, що до вбивства причетний українець.