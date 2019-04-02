У Польщі немає фаворитів на виборах в Україні

Голова Кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський, коментуючи результати першого туру президентських виборів в Україні, заявив, що Польща не має фаворитів серед кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польске радіо".

Для польських політиків найважливіше, щоб в Україні перемогла демократія, незалежно від остаточного результату президентських виборів.

"Ми, польські політики, і особливо тут, в Президентському палаці, не маємо свого фаворита, бо не втручаємося у політичні рішення інших народів. Ми радіємо, що перший тур виборів в Україні є доказом розвитку демократичних інститутів; ми будемо уважно спостерігати за перебігом виборчої кампанії перед другим туром", - наголосив Щерський.

Голова Кабінету президента Польщі висловив надію, що "інституційно, а також у безпековій сфері, в економічному розвитку та якості держави, Україна буде продовжувати шлях реформ і перетворень, що дозволять наблизитися до інститутів західного світу".

Раніше президент Європейської ради Дональд Туск відзначив дотримання демократичних стандартів під час виборів в Україні.

РБК-Україна писало, що Європейський союз у своїй заяві наголосив, що сподівається, що другий тур виборів в Україні буде чесним та прозорим. За даними спостерігачів місії ОБСЄ, вибори були конкурентоспроможними, виборці мали широкий вибір і продемонстрували високу явку.